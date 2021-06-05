العشرات في هونج كونج يضيئون هواتفهم إحياء لذكرى مظاهرات «تيان أنمين»

شهدت منطقة «مونج كوك» التجارية بـ«هونج كونج»، مع حلول الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة، قيام عشرات الأشخاص بإضاءة هواتفهم المحمولة إحياء ذكرى ضحايا مظاهرات «تيان أنمين».

وواظب السكان على إحياء الذكرى بتجمعات حاشدة على ضوء الشموع في «فكتوريا بارك» على مدى العقود الثلاثة الماضية، فيما حظر العام الماضي التجمع الليلي للمرة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن الآلاف تحدوا الشرطة وشاركوا في التجمع.

وزير الأمن في هونج كونج يحذر: قانون الأمن القومي يمكن أن يطبق على المخالفين

وكان وزير الأمن في هونج كونج، حذر في وقت سابق، من أن قانون الأمن القومي الجديد والقاسي الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة يمكن أن يطبق على المخالفين.

وحظرت هونج كونج، التجمعات لأكثر من 4 أشخاص ضمن تدابير الحد من «كورونا»، ما يجعل من المستحيل الحصول على تصاريح لتنظيم احتجاجات، وتمكنت المدينة من إبقاء عدد الإصابات منخفضا، ولم تسجل أي إصابة محلية غير معروفة المصدر، منذ أكثر من شهر.

وقالت يوين «69 عاما» والتي كانت توزع الشموع على المارة: «هناك أكثر من طريقة لاحياء ذكرى الرابع من يونيو»، مضيفة: «أعتقد أنه ليس ثمة طريقة يمكن أن تجعل الناس ينسون تماما».

وفي حرم «جامعة هونج كونج»، قام طلاب بعد ظهر أمس الجمعة، بغسل نصب يحمل اسم «عمود العار»، وهو تقليد آخر مرتبط بـ4 يونيو لم تمنعه السلطات بعد.

واحتفلت الولايات المتحدة، أمس الأول الخميس، بذكرى المتظاهرين الصينيين الذين قتلوا في حملة القمع في ساحة «تيان أنمين» في 1989، مطالبة بكين بالشفافية بشأن الوقائع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في بيان، إن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصيني في دعوة حكومته إلى احترام حقوق الإنسان العالمية.