عنصرية وعنف.. الفضائح تلاحق مرشحي اليمين المتطرف الفرنسي للانتخابات

تُواجه زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، سلسلة فضائح تلاحق مرشحي حزبها «التجمع الوطني» للانتخابات الإقليمية التي ستجرى في وقت لاحق، هذا الشهر، بعد انتشار تعليقات عنصرية وأخرى غير لائقة لهؤلاء المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووجد جوليان أودول، المرشح الرئيسي للتجمع الوطني في منطقة «بورجون-فرانش-كونتيه» الشرقية، نفسه عرضة للانتقادات الشديدة، أمس الجمعة، في أكبر هفوة حتى الآن بعد أن أطلق نكتة تتعلق بانتحار مزارع.

وقالت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية الفرنسية، إن «أودول» المتقدم في استطلاعات الرأي، كان قد سأل بشكل ساخر خلال اجتماع للشخصيات الإقليمية عام 2019 ما إذا كان مزارع عُثر عليه مشنوقا في مزرعته قد استخدم حبلا فرنسيا.

وأوضح أودول، وهو عارض أزياء سابق كان قد تولى منصبا في حكومة لوبان، في رسالة لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن كل شئ يتم إخراجه هو لتشويه سمعته، من دون أن ينفي الاقتباس المنسوب إليه في الصحيفة.

«التجمع الوطني» يسحب دعمه لمرشحة منطقة جيروند الغربية

كما سحب التجمع الوطني دعمه لمرشحة منطقة جيروند الغربية مارتا لونير، وفي مزيد من الأنباء السيئة لليمين المتطرف، تمت إدانة مرشح في منطقة كروز بوسط البلاد هذا الأسبوع بارتكاب أعمال عنف منزلي، وتبين أن مرشحا آخر في أردان سبق وأن دين بارتكاب جرائم جنسية مع أطفال.

وعاقب الحزب اليميني المتطرف، مرشحين آخرين على الأقل في الأيام الماضية بسبب تصريحات عنصرية.

وهذه الزلات تضر بـ«مارين لوبان» التي بذلت جهودا لتطهير حزبها منذ أن تولت رئاسته عام 2011 بعد أن طردت والدها جان ماري لوبان بسبب خلاف يتعلق بتصريحاته.

وكانت لوبان قد سجلت تقدما تاريخيا في استطلاعات الرأي خلف الرئيس إيمانويل ماكرون قبل 10 أشهر فقط من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.