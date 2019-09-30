رفضت عائلة الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، حضور مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من حضور مراسم توديع جثمانه اليوم الاثنين بباريس، نقلا عن روسيا اليوم.

ونقلت قناة "بي إف إم" أن لوبان التي كانت تنوي التوجه إلى كنيسة سان سولبيس في باريس حيث سيقام قداس الوداع للفقيد والمراسم المدنية لتكريم ذكراه، عدلت عن نيتها بعدما علمت أن أسرة شيراك اعتبرت حضورها غير مرغوب فيه.

وعلقت لوبان على النبأ قائلة عبر "تويتر": "يؤسفنا أن عائلة شيراك لم تحترم العادات الجمهورية التي تتيح لجميع ممثلي الشعب الفرنسي المنتخبين بالذهاب إلى حفل وداع الرئيس السابق".