اليوم.. 163 الف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 656 لجنة بالجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعدت لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية، اليوم.

وأضاف راشد، ان امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ستبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس، حيث يؤدي 163056 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية.

وأشار إلى أنه سيؤدي 60529 طالبًا على مستوى المحافظة امتحانات الدبلومات الفنية دور أول ابتداء من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس، وذلك للامتحانات العملية والمعملية على أن تبدأ الامتحانات النظرية من يوم السبت الموافق 19 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل داخل 218 لجنة.

وأكد محافظ الجيزة، على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري، وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات، مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي، وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية لإجراء جولات ميدانية؛ للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

ووجه المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية الواقعة في نطاق عملهم، برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي أكمل وجه.

وأكد تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس.