محافظ الجيزة يفتتح مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد 6 وحدات كومباكت ورفع كفاءتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية أحتياجات المواطنين وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق بمدينة أبو النمرس.

وعقب الافتتاح أطلع محافظ الجيزة على مكونات المشروع الذي تم تنفيذه على مساحة 3500 م2 لتنقية 12 ألف م3/يوم من المياه بتكلفة 15 مليون جنيه والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 12 ألف م3 لخدمة أهالي مدينة أبو النمرس بالكامل، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين وبصورة جيدة.

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة على إجراء جولة تفقدية داخل أروقة المشروع للإطلاع على غرف التشغيل ومآخذ المحطة والمعامل، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تشهد طفرة في مشروعات مياه الشرب والتي ساهمت في زيادة تقدر بـ600 ألف م 3 يوميا للطاقة الإنتاجية خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل إجمالي ما يتم إنتاجه يوميا لخدمة المواطنين نحو 2,8 مليون م3.

رافق المحافظ خلال الافتتاح السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أبو النمرس والحوامدية، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس محمد عبدالعظيم المشرف العام على مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس.