الكهرباء: نمتلك احتياطي أكثر من 25% ونفذنا 3 محطات عملاقة فى عامين ونصف

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن عجز الكهرباء وصل إلى 20%، وبعد تولي الرئيس السيسى سُدة الحكم أصبحت مصر تمتلك احتياطيا من الكهرباء بأكثر من 25%، وهو ما يعتبر إعجاز، مضيفا أنه لا يخفى على أحد الواقع المظلم الذي كانت مصر تعيشه قبل عام 2014، إذ تأثر المواطنين باستمرار انقطاع الكهرباء مثل المستشفيات وقطاع الاستثمار والمشروعات التنموية، موضحًا: «وصلنا إلى حد اضطرت الدولة فيه إلى تخفيف الأحمال في أحد الأيام إلى 6 آلاف ميجا وات أي ما يمثل 20% عجز من الطاقة المطلوبة».

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «أن أكثر المتفائلين لم يتوقعوا حدوث أي تغير قبل عشرات السنوات، لكن منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي حكم مصر أكد أن الطاقة والكهرباء أمن قومي ومن هنا تضافرت جهود كل الجهات المعنية مثل البنك المركزي والقوات المسلحة ووزارة الكهرباء ومختلف الهيئات».

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن متابعة الرئيس السيسي نتج عنها إعجاز حيث أنه خلال 8.5 أشهر تم إضافة أكثر من 6 ألاف ميجا وات، وخلال عامين ونصف العام تم ادخال أكثر من 14400 ميجا وات من خلال 3 محطات عملاقة، إذ يتم تنفيذ المحطة الواحدة في فترة زمنية تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، لكن تم تدشينها جميعا في عامين ونصف.