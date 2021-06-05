معلومات عن محمية الدبابية بالأقصر في اليوم العالمي للبيئة.. «عمرها 55 مليون سنة»

تعد محمية الدبابية الطبيعية بمنطقة الدبابية جنوب الأقصر، واحدة من أهم المحميات الطبيعة في العالم، حيث إنها من أندر المناطق محليًا وعالميًا في القطاعات الرسوبية وهي قبلة للعلماء والباحثين من مصر ومختلف دول العالم ومكان سياحي؛ نظرًا لوجود بعض الأماكن التاريخية والتراثية بها.

المحمية التي يزيد عمرها على 55 مليون سنة، تساعد العلماء في تحديد عمر كوكب الأرض بدقة كبيرة، حيث عثر بداخلها على الكثير من الحفريات النادرة والتي حددت تطوير الكائنات الحية ومعرفة الكثير عن أسرار الحياة وتساهم في تحديد عمر كوكب الأرض.

من جهته، قال المهندس الجيلوجي محمد الطوخي، إن المحمية تقع جنوب الأقصر بالقرب من مدينة إسنا بمنطقة جبل الشغب قرية الدبابية، وتبلغ مساحتها 1 كم مربع، وهي تمثل منطقة مهمة جدًا في التاريخ الجيولوجي للأرض؛ نظرًا لاكتمالها من ناحية التتابع الجيولوجي بين عصري الباليوسين والإيوسين قبل 55 مليون سنة تقريبًا.

وأضاف الطوخي، أن قبل أكتشاف المحمية وإعلانها محمية طبيعية عالمية كان علماء الطبقات والحفريات على مستوى العالم في حيرة؛ لكثرة التساؤلات عن تلك الفترة الزمنية المفقودة في التاريخ الجيولوجي، وهم لا يملكون معلومات حولها، وذلك نظرًا لحدوث ارتفاع كبير جدًا في درجات الحرارة بقيعان البحار والمحيطات؛ لخروج كميات كبيرة من الحمم البركانية والتي صاحبها خروج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالى أثر على نشاط معظم الكائنات البحرية، ما أدى لموت معظمها، وأدى ذلك لفقد المعلومات عن ما حدث ولكن تم معرفة ذلك فيما بعد عن طريق تحاليل ودراسات للحفريات التي عثر عليها بالقطاعات الرسوبية النموذجية.

وأكد الطوخي، أن الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية، نشر فرق البحث من العلماء والباحثين فى مجال الجيولوجيا والحفريات للعثور على أفضل مكان ممكن أن يوضح ويمدهم بالمعلومات عن ما حدث قديمًا، وتم اختيار موقع محمية الدبابية بعد دراسات جيولوجية على أكثر من 29 موقعًا حول العالم في «النمسا، كوبا، أستراليا، إيطاليا، كازاخستان، شمال غرب أوروبا، أمريكا، إسبانيا، تونس، مصر، فلسطين.. وغيرها»، وبعد التوصل لنتائج تم على إثرها اختيار موقع الدبابية من حيث وضوح التتابع داخل الطبقات الجيولوجية والوضوح من حيث سمك الطبقات، سهولة الوصول للموقع، وجود الأحافير الكافية.

يشار إلى أنه تم إعلان محمية الدبابية، محمية طبيعية بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007، وتخضع لقوانين البيئة والمحميات رقم 102 لسنة 1989.