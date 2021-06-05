5 يونيو الحزين: مبدعون جمعهم حب الفن وتاريخ الوفاة.. آخرهم محمد نجم

على مدار سنوات طويلة شهد اليوم الخامس من شهر يونيو رحيل عدد من الفنانين والمبدعين في التاريخ نفسه، وتتسع القائمة لتشمل 7 مبدعين في مجالات مختلفة ما بين الشعر، والإنتاج والإخراج السينمائي، بالإضافة إلى الممثلين.

رحل الشاعر الكبير أحمد رامي في الخامس من يونيو من العام 1981، عن عمر يناهز الـ 89 عاما، وكان دخل في مرحلة من الاكتئاب وابتعد عن كتابة الشعر منذ وفاة أم كلثوم، في نفس اليوم من عام 1986 رحل السينمائي الكبير توجو مزراحي، في إيطاليا التي عاش فيها من مغادرة مصر في 1948، بعد اتهامات له بالصهيونية إلا أنه لم يذهب إلى إسرائيل واستقر في إيطاليا حتى وفاته، عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

قدم «مزراحي» الكثير للسينما المصرية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأعمال حيث كان له الفضل في اكتشاف الفنان علي الكسار، والفنانة ليلى مراد التي أنتج لها 5 أفلام منها «في ليلة ممطرة» و«ليلى بنت الريف»، وذلك بالإضافة إلى فيلم «سلامة» لكوكب الشرق أم كلثوم.

كان رحيل رضوان الكاشف في 5 يونيو من عام 2002، صدمة مدوية للوسط الفني حيث لم يكن في ذلك الوقت تجاوز الـ 50 عاما، حيث رحل إثر أزمة قلبية أثناء نومه بعد عودته من مهرجان روتردام في هولندا، والذي شارك فيه بآخر أعماله السينمائية «الساحر» بطولة الفنان محمود عبد العزيز.

وفي 2006، غيب الموت الفنانة الكبيرة هدى سلطان عن عمر يناهز الـ 81، بعد صراع مع مرض السرطان، ولم يكن مر في ذلك التاريخ أكثر من 50 يوما على وفاة ابنتها مها فريد شوقي، لتلحق بها بعد ذلك.

كان الجمهور في أول أيام عيد الفطر عام 2019، على موعد غير معتاد مع الفنان محمد نجم، فبدلا من مشاهدة أعماله المسرحية التي ارتبط بها المشاهدون في العيد، استقبلوا خبر وفاته عن عمر يناهز الـ 75 عاما، وذلك بعد إصابته بجلطة دماغية ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.