الوجه الأخر لـ محمد نجم.. مؤلف ومخرج مسرحي

يعد الفنان محمد نجم واحدا من كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، استطاع خلال مشواره الفني تحقيق نجاح كبير ومميز لما يمتلكه من موهبة حقيقية واختلاف نوعية الكوميديا التي قدمها في أعماله الفنية، والمسرحية بشكل خاص.

وكان محمد نجم من عشاق المسرح فلم يهتم كثيرًا بتقديم الأعمال الدرامية التلفزيونية أو الأفلام السينمائية بقدر اهتمامه بالمسرح، الذي كان يراه دومًا بيته وحلقة الوصل بينه وبين جمهوره الذي يأتي له بكل ليلة ليشاهده على خشبة المسرح.

ولم يتوقف نجاح وعشق محمد نجم كونه ممثل فقط، ولكن كانت له بعض التجارب المسرحية في مجالي التأليف والإخراج فقدم عددا من المسرحيات من تأليفه ومسرحية وحيدة من إخراجه.

واد عفريت وكداب قوي .. محمد نجم مؤلفًا

بفترة التسعينيات وبالتحديد عامي 1992، 1993 قدم محمد نجم مسرحيتين يعتبرا من أشهر مسرحياته التي قدمهما خلال مشواره الفني وهما مسرحيتي "واد عفريت، كداب قوي"، وكانت المسرحيتان من تأليفه وبطولته، وجاء مسرحية "الواد العفريت" من إخراج جلال عبد القادر، مسرحية "كداب قوي" للمخرج الكبير حسن عبد السلام.

عيطة عامل ظيطة .. التجربة الإخراجية الوحيدة

ومع مطلع الألفية الجديدة عام 2003، كانت تجربة محمد نجم الأولى والأخيرة مع الإخراج المسرحي من خلال مسرحية "عيطة عامل ظيطة" والتي قام ببطولتها أيضًا، وجاءت من تأليف شريف محمد.

رحل عن عالمنا الفنان محمد نجم في مثل هذا اليوم 5 يونيو عام 2019، عن عمر ناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيا ومسرحيًا من الصعب على فنان أخر تكراره والذي جعله واحدًا من علامات المسرح الكوميدي في الوطن العربي.