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عاجل.. اصطدام جرار إمداد بقطار ركاب في أسوان.. ومصدر: 5 مصابين

الحادث وقع بين منطقة الصداقة والسد العالي

كتب:

عبد الله مشالي
10:41 ص | السبت 05 يونيو 2021
عاجل.. اصطدام جرار إمداد بقطار ركاب في أسوان.. ومصدر: 5 مصابين

اصطدم، منذ قليل، جرار الإمداد بقطار ركاب السد العالي رقم 1024 الداخلي «أسوان – السد العالي»، وذلك في المنطقة الواقعة ما بين منطقة الصداقة القديمة والسد العالي جنوب مدينة أسوان، وذلك أثناء ضم الجرار لسحب القطار المُعطل، ما أدى لتهشم إحدى عربات القطار.

وانتقل إلى موقع القطار عدد من قيادات السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية ومحافظة أسوان، وتم تسييير القطار من مكانه.

وعلمت «الوطن» من مصادرها، أن سيارات الإسعاف نقلت 5 مصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي  بمدينة أسوان لتلقي العلاج اللازم. 

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