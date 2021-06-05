21 حالة لا تجب فيها رد السلام منها المرأة الفاتنة والسكران والمجنون

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء سؤالا يقول: هل يجب على رد التحية إذا سمعت السلام من الراديو أو التلفاز أو قرأته في كتاب أو صحيفة؟ وقال لا يجب وإنما يجوز، فإذا قال شخص في التليفزيون «السلام عليكم» ورددت السلام، فلا حرج فهو ذكر لله، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن وجوب رد السلام في وسائل التواصل الإجتماعي.

التليفزيون والراديو

وقال جمعة في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن الإمام السيوطي عد 21 حالة لا يجب فيها رد السلام وبعض هذه الحالات كانت عدم مقابلة من ألقى السلام وهو هنا: التليفزيون والراديو والكتاب والصحيفة فرد السلام واجبة إلا على من بصلاة أو أكل أو شغل، أو ذكر أو تلاوة أو دعاء أو حج أو قراءة أو تلبية أو في قضاء حاجة الإنسان أو في الإقامة أو الأذان أو سلام الطفل أو السكران، أو شابة يخشى بها افتتان أو نائم فالرد عليه لا يوجد به مقابلة، أو كان في دورة المياه أو مجنون.

الكتاب والصحيفة

وواصل: واحد مجنون فاقد العقل فلن يحدث التواصل الذي أمرنا به الله لوجوب رد السلام، فرد السلام واجب إلا على الـ21 اللي منهم عدم وصول سلامك للمقابل كالطفل والمجنون والنائم والسكران والتليفزيون والراديو والكتاب والصحيفة، فهذه حالات رد السلام ليس واجبا، ولكنه جائز لو عملته لأثبت اذا يكون هناك دقة لأنه ليس كل شيء ليس واجب لا تنفع فالسنة ليست واجبة لكنها جائزة.

فيس بوك وانستجرام

وأوضح المفتي السابق أن التليفون حالة مختلفة فما يقاس على التليفزيون أو الراديو كالإسطوانة أو الكاسيت «لكن التليفون فيه واحد بيقولك وسامعك فالتليفون والفيس تايم والانستجرام كله تواصل ليس هناك مانع فيجب رد السلام، لأن المقابل مدرك إنما الكاسيت أو الإسطوانة قد يكون مات من ألقى السلام فيه، فلا يجب رد السلام لكنه جائز لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى» بحسب تعبيره.