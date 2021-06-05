تسجيل حالة مصابة بـ«كورونا والإيدز» بجنوب أفريقيا: كوفيد تحور 30 مرة

سجلت جنوب إفريقيا حالة مرعبة من الإصابة بفيروس كورونا، لامرأة تعاني من فيروس نقص المناعة المكتسب «HIV» الإيدز، حيث استمرت الإصابة بالفيروس التاجي المستجد «كوفيد 19» لدى السيدة 7 أشهر، وتحور الفيروس في جسدها أكثر من 30 مرة، ولم تشفى منه حتى الآن.

وأشارت أبحاث في جنوب إفريقيا، إلى حالة المرأة 36 عاما المصابة بـ« HIV» وتعرضت للإصابة بفيروس كورونا، الذي لم يصبها ويرحل، كما هو في العديد من الحالات.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لا تزال السيدة الجنوب إفريقية تعاني من فيروس كورونا، بعد 7 أشهر كاملة من الإصابة به، في سبتمبر 2020.

وكشف البحث ظاهرة غريبة، وهي أن فيروس كورونا داخل جسدها، تحور وتغير جينيا أكثر من 30 مرة خلال هذه الفترة، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وقال فريق البحث من جامعة كوازولو ناتال في ديربان: إن النتائج تقدم أول دليل حقيقي على أن المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب «HIV» غير المعالج، يمكن أن يكون لديهم جهاز مناعي ضعيف يسمح لفيروس كورونا بالتجذر والتحول إلى متغيرات قاتلة يمكن أن تنتشر للآخرين.

وتقدر الأمم المتحدة أن 7.5 مليون بالغ وطفل في جنوب إفريقيا مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب، وبمجرد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة، يبدأ الفيروس في مهاجمة وتدمير الخلايا المناعية التي تحمي الجسم عادة من العدوى، ويمكن أن تؤدي إلى مرض الإيدز المميت.

ومنذ ظهور جائحة كورونا، شددت نصائح الهيئات الصحية العالمية والمحلية على أهمية تقوية الجهاز المناعي للإنسان بممارسة الرياضة والغذاء الصحي المتضمن خضراوات وفواكه بكميات كبيرة، ويعمل جانب من الأدوية التي تتضمنها بروتوكولات علاج كورونا الآن، وكذلك على تقوية الجهاز المناعي للإنسان، في إشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يقوم بها الجهاز المناعي في التغلب على الفيروس التاجي.