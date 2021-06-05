«العليا للفيروسات»: كورونا تزيد نسبة السكر لدى المصابين به

طمأنت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرضى السكر بخصوص الإصابة بمرض الفطر الأسود، قائلة: «بالنسبة إلى نسب مرضى السكر المعرضة للإصابة بالفطر الأسود في مصر فهي نسبة مش موجود خالص في مصر».

وأضافت أنور في حوارها ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «لا أعتقد أن مرضى السكر الذين يحصلون على أنسولين معرضين للإصابة، أما فيروس كورونا فهو يزيد حدة مرض السكر.. الناس اللي عندهم سكر وأصيبوا بكورونا مستوى السكر بيزيد عندهم».

وتابعت أستاذ الصحة العامة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لديها إمكانيات صحية كبيرة من مستشفيات وأطباء وقطاع خاص وقطاع عام وجامعات ولم يكن هناك ترابط بينهم، وبالتالي كان يجب تنظيم الأمور، ومن ثم فإن قانون التأمين الصحي الشامل نظّم الخدمة الصحية.

وأردفت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «اختيار المحافظات لتطبيق منظومة الصحي الشامل مبني على جهوزية المحافظة وعدد السكان حتى تسير الأمور بوتيرة أسرع».

وأشارت وجيدة أنور، إلى أن النظام الصحي يجب أن يكون قادرا على مواجهة الأوبئة وأي مشكلات صحية، وذلك من خلال الكوادر الفنية ومسشتفيات العزل والرعاية المركزة والرعاية الأولية وهو ما يقلل التكلفة وقد يجعل المريض يتفادى رحلة العلاج في غرف الرعاية المركزة، موضحة أن نظام التأمين الصحي الجديد يطبق نظاما خاصا بالرعاية الاولية ونظام الإحالة وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجودة عالية ودون أن يتحمل المواطن عبئا ماليًا.