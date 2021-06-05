وزير الآثار لـ«الوطن»: افتتاح طريق الكباش بداية الموسم الشتوي

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إن الفترة المقبلة ستشهد حدثا هاما لا يقل أهمية عن حدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري القديم إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وهو افتتاح طريق الكباشر بالأقصر الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنبك.

وأضاف «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم افتتاح الطريق مع بداية الموسم الشتوي، مؤكدا على أنه سيتم إحياء عيد أوبك للمرة الأولى في التاريخ بأعياد كرنفالية تمر عبر الطريق، موضحا أن السبب في اختيار هذا التوقيت هو تنشيط السياحة في مصر.

وتابع وزير الأثار والسياحة، أنه سيتم إعداد احتفالية كبيرة للافتتاح بحضور عدد من الشخصيات المهمة، مؤكدا على أن الاحتفال يعتبر واحدا من أهم الأحداث الكبرى التي تسهم في زيادة وتنشط السياحة لمصر بشكل كبير.