بفعاليات متنوعة.. مصر تشارك فى الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2021

تشارك مصر العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2021 والذى يقام هذا العام تحت شعار «استعادة النظام البيئي من أجل الطبيعة»، من خلال تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات المتنوعة على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى للإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

نعمل على استعادة التناغم مع الطبيعة لحماية الإنسان

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية السعى والعمل الجاد لاستعادة النظم البيئية باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض وتحويل تلك المحنة التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كوفيد 19 إلى فرصة حقيقة للحفاظ علي الطبيعة وللحث على الانضمام إلى ركاب حماية الطبيعة وتنوعها البيولوجى الذى لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزء أساسى من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وعلى كافة المستويات لبناء مستقبل متناغم مع الطبيعة يتم إدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان و كوكب الأرض التى تمثل شبكة مترابطة الكل فيها سواء وليس ببعيد عن الأخطار.

وأضافت فؤاد، أن عام 2021 عاما حاسما لالتزامات الدول بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، حيث يتوافق مع بداية عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئى 2021_2030 الذي يهدف إلى توسيع نطاق استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة والمدمرة على نطاق واسع لمكافحة أزمة المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وإمدادات المياه والتنوع البيولوجي فهى مهمة عالمية لحماية هذا التنوع ولابد أن نتشارك فيها جميعا بما يعود علينا بالنفع بدلا من تقاسم الخسائر التى لن تفرق بين الجميع.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة هذا العام ستطلق حملة الحفاظ على البيئة البحرية ضمن حملة إيكو ايجبت للترويج للسياحة البيئية من خلال عرض عدد من الفيديوهات والتنويهات ورسائل التوعية بأساليب دمج حماية البيئة فى ممارستنا على الشواطىء وحماية البيئة البحرية بشكل عام على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي على مستوى الجمهورية للتأكيد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بأساليب التناغم و التعايش مع الطبيعة والانضمام إلى صفوف حماتها والاستفادة من تلك الفترة فى العمل من أجل الطبيعة والوعى بأهمية تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية بما يحقق المصالح المشتركة للجميع وخاصة فى ظل دعم قطاعات الدولة على المستوى السياسى و الحكومى و الخاص للعمل البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت: أن البيئة تعطى لنا فرصة ثانية فى الوقت الذى لا يمكننا العودة بالزمن إلى الوراء للعمل والمشاركة فى استعادة التوافق مع الطبيعة ولنجعل حياتنا أكثر استدامة فنحن الجيل الذي يمكنه التصالح مع الطبيعة وحماية ما تبقى وإصلاح ما تضرر من أجلنا وأجل الأجيال القادمة.

ودعت الوزيرة الشباب للانضمام إلى ركاب حماة البيئة واستعادة نظمها لنجعل كل يوم يوما للبيئة وخطوة حقيقية نحو النهوض بالعمل البيئى وإشراك الأفراد والمجتمعات ورجال الأعمال فى مواجهة التحديات البيئية التي تواجه الكوكب فالعمل لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي وجهان لعملة واحدة، ونحن بحاجة إلى التوقف عن كافه الأفعال التى قد تؤدى إلى انقراض الأنواع النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي و الإنسانية.

يذكر أن يوم البيئة العالمي هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم أجمع ويتم الاحتفال به فى يوم 5 يونيو من كل عام، حيث يوافق هذا اليوم بدء فعاليات المؤتمر الأول للبيئة عام 1972 والمعروف بمؤتمر ستوكهولم والذى اقيم تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها.

وفي 15 ديسمبر من نفس العام، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة قرارها باعتبار يوم 5 يونيو يوم عالميا للبيئة، لحث الحكومات والمنظمات على العمل والمشاركة فى الحفاظ على البيئة وتعزيزها، وزيادة الوعي البيئي.