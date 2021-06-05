محافظ أسوان: نقل 13 مصابا في تصادم قطار السد العالي إلى المستشفى

رفع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حالة الطوارئ بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك فور إبلاغه بحادث تصادم جرار بعربات القطار الضواحي رقم 1014 بمنطقة الشلال جنوب شرق مدينة أسوان، والذى يعمل بين محطتي أسوان الرئيسية والسد العالى شرق، ما أدى لإصابة 13 مواطنًا.

وتوجهت 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي أسوان الجامعى، منهم 8 حالات إصابتهم خفيفة تتراوح بين كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، بجانب 5 حالات حرجة تخضع للتدخل العلاجي والرعاية الطبية.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بفتح غرفة عمليات ميدانية في موقع الحادث من الجهات المعنية، كما انتقل اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، والمسؤولون بالمحافظة والهيئة العامة للسكك الحديدية لرفع تداعيات الحادث وإعادة سير حركة القطارات على خط أسوان / السد العالي شرق.

وكلف المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان، بزيارة المصابين بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على حالتهم وتقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وبدأت الواقعة بتعطل قطار الضواحي والذى يعمل بين المناطق السكنية الداخلية بمدينة أسوان في المسافة بين محطة أسوان الرئيسية ومحطة السد العالي شرق، حيث حدث عطل لجرار قطار الضواحي، ومن ثم تم استدعاء أحد الجرارات لسحب القطار المعطل، إلا أن الجرار أصطدم بمؤخرة القطار أثناء محاولة ضمه، ما تسبب في الحادث، وإصابة 13 مواطنًا معظمهم حالات بسيطة تراوحت ما بين كسور وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم باستثناء حالة واحدة، هو أحمد محمود أحمد فراج 59 سنة المصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة.

أما الحالات الأخرى فهم نجار محمود على بكري، 37 سنة، وأحمد قناوي جاد المولى، 60 سنة، وعبد السلام مخيمر تونسي محمد، 47 سنة، وناصر سيد أحمد، 51 سنة، وجاد الرب أفندي، 55 سنة، ومحمد أحمد السيد، 42 سنة ، وعطا محمود خلف، 28 سنة، ووائل فراج عبد القوي، 36 سنة، وإكرامي عبد العزيز محمد، 31 سنة، والسيد محمد ونان، 36 سنة، وحسين محمود إبراهيم، 41 سنة ، وإبراهيم سيد جاد، 43 سنة.