محافظ اسوان: تخفيض 30% على أسعار التصالح بمخالفات البناء

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تخفيض أسعار قيمة التصالح على مخالفات البناء بنسبة 30% بالنسبة للمتر المسطح في مختلف المدن على مستوى المحافظة، وبنسبة 20% بالقرى، مع مراعاة الحد الأدنى لرسوم التصالح الواردة باللائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2019 طبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، إن العمل مستمر لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر، مع إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء باقي المستندات، في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "عطية" أن محافظة أسوان سبق لها تخفيض أسعار المتر المسطح للتصالح خلال شهر يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 30 و50%، مما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح، من أجل تقنين أوضاعهم، إلى جانب التسهيلات الإدارية والفنية التى تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح، التي تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء، بلغت 3949 طلباً، حتى الآن، بإجمالي متحصلات مالية بلغت 19.1 مليون جنيه.

وكانت محافظة أسوان نشرت قبل ذلك أسعار التصالح كما جاء في الصور المرفقة.