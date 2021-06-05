بعد زوجة محمد الحلو.. شائعات الوفاة تطارد نجوم الفن «أحياء وأموات»

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة عفاف مصطفى، صباح اليوم، بعدما أعلنت خبر وفاة السيدة إيناس سعودي زوجة المطرب محمد الحلو، لتعود سريعًا لتصحيح الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

أوضحت مصطفى، أن إيناس سعودي توفيت منذ أكثر من 6 سنوات ولكنها فهمت الأمر بشكل خاطئ، مما أثار دهشة الجمهور، وقالت: «حصل خطأ يخص وفاة زوجة المطرب محمد الحلو السيدة إيناس سعودي، هى توفيت من 6 سنوات ولكن أنا لقيت حد من أصدقائهم منزل خبر، واضح أن الفيس بوك نزل ذكرى الوفاة ولم أخذ بالي».

وهذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها في الوسط الفنى، حيث سبق وتم الإعلان عن وفاة عدد كبير من الفنانين، عن طريق الخطأ، ومنهم من كان على قيد الحياة، ومن كان فارقها منذ سنوات.

وكان قد تعرض الفنان أيمن عزب لموقف شبيه للفنانة عفاف مصطفى، حيث أنه طلب من جمهوره، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك»، أن يطلب الرحمة للفنان عمرو هاشم، وظن الجمهور بأنه يعلن خبر وفاة صديقه، حيث قال «عمرو هاشم صحبي ودفعتي الله يرحمه أسألكم الدعاء والفاتحة له ولكل أحبابنا الذين رحلوا».

وهو المنشور الذي أثار جدلاً كبيرًا، ليوضح الفنان بعد ذلك، أن الجمهور قد أساء فهم المنشور، والفنان عمرو هاشم قد توفي منذ ما يقرب من 13 سنة، ولكن «عزب» هو يستعيد ذكرياته فقط.

وهناك أيضا عدد كبير من الفنانين الذين طاردتهم شائعات الوفاة كثيرًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرهم الفنان الراحل سمير غانم والذي عانى كثيرًا قبل رحيله من شائعة وفاته ونفيها بين الحين والآخر.

وبالفعل كان قد نشر الكاتب فيصل ندا خبر وفاة الفنان سمير غانم على صفحته الخاصة، على موقع «فيس بوك»، قبل أن يتوفى الأخير بالفعل، ليعود مجددًا للاعتذارعن نشر هذا الخبر، بعد اكتشافه إنها مجرد شائعة.

وسبق أيضا وتعرض عدد كبير من الفنانين لكثير من شائعات الوفاة قبل وفاتهم منهم يوسف شعبان، محمود ياسين، ورجاء الجداوي وغيرهم .