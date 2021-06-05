العناني: الانتهاء من تجهيز المتحف الكبير في أكتوبر.. ولن نفتتحه والعالم مغلق

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الدولة بجميع مؤسساتها تستعد خلال الفترة المقبلة لأربع فعاليات هي الأهم، وهي بالتوازي، افتتاح العاصمة الأدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير، وجميعها على نفس القدر من الأهمية، ويتم التخطيط لموعد افتتاحها ضمن معايير تخدم المشاريع وتخدم السياحة ولا تتعارض مع بعضها البعض.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن» أنه لن يفتتح المتحف والعالم مغلق بسبب فيروس كورونا أو يتم افتتاحه بـ16 رئيس دولة حفاظا على التباعد، أو نفتتحه والحضور يرتدون كمامات، مؤكدا على أن كل ذلك سيؤثر سلبا على الحدث الأضخم والذي ينتظره العالم أجمع.

وأضاف العناني: «ننتهي تماما من جميع التجهيزات للمتحف الكبير أكتوبر المقبل ليصبح كاملا في انتظار الافتتاح».

وعن مراحل العمل قال العناني: «انتهينا بالفعل من وضع 65 فاترينة من أصل 107 بقاعة توت عنخ آمون لتوضع بها خمسة آلاف و800 قطعة أثرية هي إجمالي قطع الفرعون الذهبي توت عنخ آمون والتي ستجتمع للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة، كما تم الانتهاء بالكامل من وضع جميع آثار الدرج العظيم.