«العناني» يتفقد الموقع المؤقت لتحليل الـ«PCR».. ويلتقي سيّاحا ألمانيين

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال زيارتهم اليوم لمدينة الغردقة، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي تم تزويده بالفرق الطبية والأجهزة المعملية اللازمة لتخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحاليل «PCR»، واختبار «Antigen» للسائحين عند المغادرة، وفقًا لمتطلبات دولهم، إسهامًا من وزارة السياحة والآثار للحد من التكدس بالمطار.

والتقى الوزراء والمحافظ خلال تفقدهم للمكتب، مجموعة من السائحين الألمان في أثناء إجرائهم لتحاليل «PCR»، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مدينة الغردقة التي تتمتع بطبيعة ساحرة وجو دافئ، ومارسوا رياضة الغطس في مياه بحرها الصافية والغنية بالأسماك والشعاب المرجانية الملونة والفريدة.

وأشادوا بما شاهدوه من التزام تام على أرض الواقع في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من تداعيات فيروس كورونا، منذ لحظة وصولهم المطار وخلال فترة إقامتهم، كما حرصوا على التقاط صورة تذكارية معهم.

جدير بالذكر أن وزراء السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني ومحافظ البحر الأحمر، أعلنوا، اليوم الخميس، الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.