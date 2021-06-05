«أبو بكر»: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستقبل واعد لاستثمار حقيقي

قال المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض في قضية السفينة الجانحة «إيفر جيفين»، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المستقبل الواعد لاستثمار حقيقي.

وعلق أبو بكر، على خبر وضع حجر الأساس لأول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خبر رائع: استثمار تبلغ قيمته 7.5 مليار دولار ويوفر 15 ألف فرصة عمل».

وتابع: «شكرا للمهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشكرا لكل فريق عمله».

وخلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء العين السخنة لتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالميناء، والوقوف على معدلات التنفيذ، يرافقه خلال الجولة وزيرا «البترول والثروة المعدنية»، و«النقل»، محافظو مدن القناة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته بالميناء، أن أعمال التطوير التي يشهدها ميناء العين السخنة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله لأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر؛ لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

وبدأت جولة رئيس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد أعمال التداول بالحوض الأول، الذي استقبل أمس، السفينة المُحملة بمستلزمات ومعدات قطار «المونوريل»، كما تفقد الحوض الثاني الذي تمت فيه أعمال توسعات جديدة من قبل شركة «موانئ دبي العالمية»، وقد تكلفت أعمال الإنشاءات والتوسعة الجديدة نحو 10 مليارات جنيه خلال نهاية 2019 بنحو 560 مليون دولار.

وشملت أعمال التطوير إقامة ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع، مما يسهم في رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنويًا، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة في الميناء.

وعقب الجولة الميدانية للحوضين الأول والثاني، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد أعمال التطوير الحالية بالأحواض الجديدة، واستكمال الحوض الثاني، مستمعًا لشرح تفصيلي عن الأعمال الخاصة بالتطوير من المهندس كامل الوزير وزير النقل، ونسب التنفيذ الحالية لأعمال الحفر والإنشاءات.