القابضة للمياه: إحلال وتجديد خطوط الصرف لاستيعاب الزيادة بـ«القناة»

تابع اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، أعمال الاحلال والتجديد لمطبق الصرف الصحى وخمسة فرعات بشارعى الإسكندرية وحسن درويش بإجمالي أطوال 150متر مع استبدال الخطوط القائمة من أقطار 7 بوصة وتوسعتها إلى 10 بوصة لاستيعاب زيادة تصرفات الصرف الصحى بالمنطقة بالكامل نتيجة زيادة عدد السكان والأنشطة التجارية بها.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد عصمت تكثيف الأعمال للانتهاء من كافة المهام فى أسرع وقت ممكن وعودة الأمور إلى طبيعتها، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

استيعاب تصرفات مياة الصرف الصحي

وتابع: أنه تم عمل بدالة لخط الصرف الصحى لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح تجنبا لحدوث طفوحات الصرف الصحى بالمنطقة.

فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم

وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول 01003337349 أو من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.