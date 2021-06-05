شوقي: أسئلة امتحانات الثانوية العامة مش هتبقى من كتاب المدرسة أو الكتب الخارجية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة ستصحح بشكل إلكتروني، وهو ما يضمن وجود العدالة الكاملة للطلاب.

وأضاف شوقي خلال مؤتمر صحفي: «نستغرق سنة لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وكل سؤال من أسئلة هذه الامتحانات يكون وراءه من 10 إلى 12 من خبراء إلى هذا العلم، ويكون مرفقا مع السؤال مستوى صعوبته ومخرج التعلم الذي يقيسه والزمن الذي يحتاجه الطالب للإجابة عليه، وهذا الأمر لن يتكرر في الامتحانات التجريبية».

وتابع، أن الأسئلة تقيس الفهم والتطبيق والعمق وكل منهم، كما ستشهد امتحانات هذا العام مراجعة مكثفة لجودة ترجمة الأسئلة لامتحانات مدارس اللغات لتجنب الشكاوى.

كما رد وزير التربية والتعليم عما يثار بشان «الأسئلة من خارج المنهج»، قائلا: «المنهج ليس كتاب المدرسة وما جاء فيه، لكن المنهج هو ماهية الدروس التي يجب أن يفهمها الطالب أي مخرجات التعلم، ولما السؤال ييجي من خارج الكتاب مش بيبقى خارج المنهج، ومفيش سؤال في بنك الأسئلة خارج المنهج، ومش بتجيب السؤال اللي في الكتاب الخارجي أو الكتاب الحكومي، إحنا مش بننقش السؤال، لكنه سيدل على فهم الموضوع، ومش هتكون من الأمثلة في كتاب المدرسة».