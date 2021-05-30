عاجل.. طارق شوقي: إعلان جدول الثانوية العامة الأربعاء أو الخميس

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد موعد مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة2021، نظرا لاستمرار عمل أجهزة الدولة على التفاصيل والإجراءات التنفيذية، موضحا أنه سيجري إعلانه خلال الأسبوع الجاري، يوم الأربعاء أو الخميس.

من جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الوصول لمراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية مجانا على منصة حصص مصر لطلاب مدارس العربي ومدارس اللغات الإنجليزي والفرنساوي.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات الإنجليزية المذاكرة والاستعداد للامتحان من خلال المراجعات والتدريبات باللغة الإنجليزية المقدمة من مصادر متعددة على منصة إدارة التعلم LMS.

وحثت الوزارة الطلاب على التعرف على كيفية الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة في المواد العلمية، كالعلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والتي تتيحها York Press على منصة إدارة التعلم LMS.