عاجل.. وزير التعليم: امتحان تجريبي للثانوية 21 يونيو الجاري

نوه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن امتحان تجريبي آخر للثانوية العامة، موضحا «الامتحان التجريبي ده.. أي طالب هييجي اللجنة يوم واحد بس للتعرف على اللجنة، وهيشوف البابل شيت وهيجرب واحد من الامتحانات، وباقي الامتحانات هيعملها الطالب من البيت بجدول وإحنا هنزلها كنماذج استرشادية وحلولها بعد انتهاء الامتحان».

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، «بنعمل كدا علشان نقلل الوقت المستهلك للامتحان ده، ويقدر هو يختار للوقت اللي يدخل فيه الامتحان، وهيبدأ الجدول يوم الإثنين 21/6 بعد أكثر من أسبوعين».

وتابع وزير التعليم: «اللي عنده تابلت لو علمي هينزل يوم الإتنين 21/6، ولو أدبي هينزل يوم الثلاثاء 22/6، هيمتحن اللجنة 3 ساعات، وباقي الامتحانات موجودة في الجدول حتى 28/6، ويتكون متاحة في البيت أو المدرسة ومش هنفرض عليه التواجد بالمدرسة، والامتحانات متاحة من 9 ص لـ9 م».