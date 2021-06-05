توقيع بروتوكول تعاون بين «بحوث الإلكترونيات» و«ستاك» لأنظمة الحاسبات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية توحيد الجهود للارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتبني فكر اقتصاد المعرفة والمساهمة الفعالة مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ومضاعفة الإنتاج المعرفي وتحسن الجودة، للتصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.

وفي هذا الإطار، وانطلاقًا من الدور القومي الذي يقوم به معهد بحوث الإلكترونيات كبيت خبرة في مجال صناعة الإلكترونيات بمصر، وقعت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، القائم بأعمال رئيس المعهد، بروتوكول تعاون مشترك مع اللواء خالد أحمد ياسين، المفوض الرسمي لشركة ستاك لأنظمة الحاسبات والتكنولوجيا.

وأشارت الدكتورة شيرين محمد إلى أن البروتوكول يهدف للمساهمة في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، منها المساهمة في تحقيق التطور التكنولوجي واستخدام أفضل التكنولوجيات لتوفير الطاقة، وتنمية وصقل المهارات التكنولوجية لشركة ستاك لأنظمة الحاسبات والتكنولوجيا في تصنيع وتطوير الكشافات الإلكترونية، وكذلك التعاون للوصول إلى نموذج لمنظومة توفير الطاقة الذكية باستخدام منتجات محلية الصنع.

وكبداية لتفعيل محاور العمل بالبروتوكول، تم توقيع أول اتفاقية وعقد مشترك بين الجانبين والذي يتضمن قيام معهد بحوث الإلكترونيات بتقديم الاستشارات الفنية، ومراجعة واعتماد تصميم منتجات كشافات إنارة الشوارع والتي سيتم استخدامها في إنارة القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك مراجعة تصميم اللوحات الإلكترونية Gerber file والمعد من قبل الشركة، وكذلك مراجعة قائمة مكونات اللوح الإلكترونية BOM.

جدير بالذكر أن مخرجات البروتوكول ترتكز على عدة محاور، أهمها تقديم الاستشارات الفنية من المختصين بمعهد بحوث الإلكترونيات في العديد من مجالات صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في عمليات التطوير والتصنيع للمنتجات محلية الصنع وتنمية العنصر البشري من خلال تدريب الكوادر لصقل المهارات التكنولوجية، وسيتم تحقيق هذه المخرجات من خلال إبرام عدد من عقود التعاون المشتركة بين الطرفين طبقًا لطبيعة الأعمال المطلوبة بكل عقد.