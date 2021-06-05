في يوم البيئة العالمي 2021.. حيوانات وزهور نادرة في محمية سيوة الطبيعية

في يوم البيئة العالمي 2021 تعد محمية سيوة الطبيعية، واحدة من أهم المحميات في مصر والوطن العربي، وأعلنت محمية سيوة كمحمية طبيعية في عام 2002، وتقع في عمق صحراء مصر الغربية على بعد 820 كيلومترا جنوب غرب القاهرة، بالقرب من الحدود المصرية الليبية، وتنخفض المحمية 18 مترا تحت سطح البحر، وتبلغ مساحتها 7800 كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة واحة سيوة نحو 55 ألف كيلومتر مربع، وبها مناخ قاري حار صيفا وبارد شتاء خاصة في الليل.

فى يوم البيئة العالمي 2021.. قطاعات محمية سيوة الطبيعية

ولا ترتبط الزيارات إلى محمية سيوة تزامنا مع يوم البيئة العالمي 2021 فقط، ولكن تجذب المحمية زائرين على مدار العام، وتنقسم المحمية إلى ثلاث قطاعات رئيسية وهي القطاع الأوسط، ويتمثل في منطقة بئر واحد المساحة 100كم مربع، والقطاع الشرقي مساحته 600 كم مربع ويتمثل في مناطق «الجارة، وتبغبغ، وأم الكتاتين، ولعرج، والبحرين، ونواميسة، وستره»، والقطاع الغربي يتمثل في مناطق «شياطة، والجربة، وأم الغزلان، وقيقب» ومساحتها 1700 كم مربع.

حيوانات ونباتات وطيور نادرة في محمية سيوة الطبيعية

وفي يوم البيئة العالمي 2021، تخطف محمية سيوة الطبيعية الأنظار ويتابع الخبراء بوزارة البيئة، المحمية، وتتميز المحمية بالتنوع البيولوجي الفريد من تكوينات جيولوجية من أراضي رطبة وكثبان رملية وهضاب وبحيرات يجتمع عليها الكثير من الطيور المهاجرة للراحة والتزود بالغذاء، ويوجد في المحمية أكثر من 40 نوعا من النباتات الرعوية والطبية وغيرها من نباتات تثبيت الرمال، علاوة على أشجار السنط والأثل وأشجار الطلح وحيوانات برية ثديية، منها أنواع نادرة مهددة بالانقراض كالغزال الأحمر، الذي يمكن ملاحظته في أماكن عديدة، وتمثل المحمية الملاذ الأخير للغزال الأبيض، ورصد وجود الفهد الصياد قرب منخفض القطارة، ويوجد أيضًا 32 نوعا من الزواحف و164 نوعا من الطيور، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اللافقاريات والحشرات، كما توجد بالمحمية ينابيع مياه وبحيرات وآبار مياه عذبة ساعدت على زراعة كثير من النباتات الاقتصادية والأشجار المثمرة التي تنمو في بيئة نقية خالية من التلوث، خاصة وأن الواحة بها ما يقرب من مليون نخلة و250 الف شجرة زيتون.