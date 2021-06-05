يوم البيئة العالمي 2021.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفالية الدولية

تعد الأيام والأسابيع العالمية، مناسبات لتثقيف الشعوب بشأن القضايا التى تمس حياة الإنسان، ومنها اليوم العالمي للبيئة أو يوم البيئة العالمي، والذي يتم الاحتفال به في 5 يونيو من كل عام تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حث الشعوب والمؤسسات والحكومات على العمل لحماية البيئة من أخطار التلوث والتصحر، ونقص نسبة الأكسجين في الهواء الجوي.

بدأ الاهتمام بالعمل على رفع الوعي البيئي منذ المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية، في ستوكهولم السويد في 5 يونيو 1972، وفي 15 ديسمبر من العام نفسه، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة قرارها باعتبار يوم 5 يونيو يوما عالميا للبيئة، لحث الحكومات والمنظمات على العمل والمشاركة فى الحفاظ على البيئة وتعزيزها، وزيادة الوعي البيئي.

-بدأ احتفال دول العالمي باليوم العالم للبيئة أو يوم البيئة العالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 1974

- يأتي هذا اليوم لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، وحث الحكومات والمنظمات لاتخاذ إجراءات سياسية وشعبية لزيادة الوعي البيئى.

-تستضيف في 5 حزيران من كل عام مدينة في العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم، وتاتي باكستان هى الدولة المضيفة لعام 2021.

يوم البيئة العالمي 2021:

وحسب برنامج الأمم المتحدة للبية فالبلد المضيف (باكستان)، تقدم عددا من الإنجازات: استكمال مليار شجرة كجزء من حملتها البالغة 10 مليارات شجرة ، وإنشاء منطقة بحرية محمية جديدة وإعلان مبتكر حول تمويل الطبيعة بما في ذلك طرح أول سند أخضر للبلاد. ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن بدء تحالف عالمي لاستعادة النظام الإيكولوجي مع دول شريكة أخرى مهتمة سيتم الانتهاء منه لاحقًا.

ومن المقرر أن تصدر باكستان هذا الإعلان كجزء من الحدث الرئيسي للبلد المضيف ، الذي يقام في مركز مؤتمرات جناح في إسلام أباد ويديره رئيس الوزراء عمران خان بمشاركة مجموعة من الشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن ، وكبار المسؤولين من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وموئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من بين آخرين وكذلك من حكومتي ألمانيا والمملكة العربية السعودية. كما يتضمن الحدث أيضًا أغانٍ ومقاطع فيديو عن برنامج تسونامي العشرة مليارات شجرة في باكستان