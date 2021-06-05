9 أسباب تؤدي إلى رفع استهلاك فاتورة المياه الشهرية.. منها صدأ المواسير

يشكو عدد كبير من المواطنين، خاصةً مع دخول فصل الصيف من ارتفاع استهلاك المياه، والذي يؤدي بدوره في زيادة في قيمة الفاتورة الشهرية، وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن 9 أسباب يجب أن يتجنبها ويعالجها المشترك حتى لا يشكو من الزيادة في قيمة إيصال المياه، لافتةً إلى بعض السلوكيات التي ينفذها المواطن لعلاج بعض المشكلات التي تتسبب في ارتفاع إيصال فاتورة المياه.

أسباب ارتفاع استهلاك فاتورة المياه

- تسرب المحبس المنزلي: لذلك يجب التأكد من إغلاق المحبس المنزلي جيدًا.

- تأكد من أن المواسير بين العداد وباقي الوصلات ليس بها تسرب مثل سخان المياه.

- تسرب في وحدة الفلاتر.

تسريبات في الخطوط والمواسير داخل المنزل

- وجود تسريبات المياه في أحد خطوط الماء وكذلك مواسير وأنابيب المياه الواصلة داخل المنزل.

- وجود الثقوب الصغيرة أو الفتحات والشروخ غير الظاهرة داخل مواسير وأنابيب المياه، خاصة في الحمامات والمطابخ حيث إنهما أكثر الأماكن استخدامًا للماء.

صدأ او عفن متراكم في المواسير

- حدوث انفجار مفاجئ في مواسير المياه نتيجة لوجود صدأ أو عفن مسبق متراكم، ما يؤدي إلى هدر كمية كبيرة من الماء، وبالتالي ارتفاع فاتورة المياه الخاصة بهذا المنزل.

- إضافة القيمة الخاصة بالصرف الصحي على فاتورة الماء، والتي تُقدر بنسبة 50% من قيمة الإجمالي.

- ارتفاع معدلات استهلاك المياه وهدر كميات كبيرة من الماء في النوادي وحمامات السباحة الرياضية وأيضًا داخل المنازل.

تسربات الأسطح الناتجة عن تراكم مياه الأمطار

- حدوث تسربات المياه في المبنى بشكل عام بسبب تسربات الأسطح الناتجة عن تراكم مياه الأمطار الغزيرة، أو التسربات الناتجة عن سوء استخدام خزانات المياه فوق أسطح المباني، مما يؤدي إلى تساقط المياه من الأسطح إلى المبنى.