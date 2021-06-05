البرلمان يناقش إجراءات حماية الطلاب بعد إعلان جدول امتحانات الثانوية

في تحرك برلماني عاجل بعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم، يناقش مجلس النواب عددا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب الخاصة بالامتحانات والإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب، منها طلب المناقشة المقدم من سكينة سلامة وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي سيجري اتخاذها.

جدول امتحانات الثانوية العامة وحماية الطلاب من كورونا

كما تحدد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد موعد طلب مناقشة عامة مع وزير التربية والتعليم مقدم من النائبة سحر بشير معتوق وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم والامتحانات والثانوية العامة الجديدة.

طارق شوقي يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات الصف الثالث الثانوية 2021 النهائي للشعبتين العلمية والأدبية، موضحة أن الامتحانات تعقد على جهاز التابلت إلكترونيا وعلى البابل شيت، مشددة على الطلاب بضرورة تكثيف الاستعدادات النهائية للامتحانات والاستفادة من الامتحانات التجريبية التي تعقد في شهر يونيو الجاري وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع مصادر التعلم التي تم إتاحتها في الفترة الأخيرة، من بنك المعرفة ومنصة حصص مصر التعليمية، وقناة مدرستنا 2 التعليمية.

الجلسة العامة تناقش الصكوك غدا

كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية

ويناقش البرلمان أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ج.م.ع.

قوانين للترخيص لوزير البترول بتعاقدات للتنقيب عن الغاز والبترول

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).