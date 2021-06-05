جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي الثالث.. 24 يونيو الجاري

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي الثالث، سيكون البروفة الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة الرسمية والتي ستعقد في 10 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، كما ستعقد الامتحانات ورقيا وإلكترونيا للطلاب النظاميين، على أن تعقد ورقيا فقط للطلاب الراسبين والمنازل.

وزير التربية والتعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي الثالث سيكون البروفة الأخيرة

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي الثالث سيبدأ في 24 يونيو الجاري، ووضع بشكل مناسب لجموع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على نجاح الامتحان التجريبي الثالث، قبل عقد الامتحان الرسمي في 10 يوليو المقبل، موضحا أن الامتحان التجريبي بدون درجات.

وزير التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي الثالث.. الامتحانات بدون درجات

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي الثالث، سيكون بمثابة البروفة الأخيرة لتسيير امتحانات الثانوية العامة الرسمية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية سيجري تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة سيتم تصحيحها إلكترونيا، لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وزير التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي الثالث مناسب للجميع

وأوضح شوقي، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي الثالث، وضع بمعايير واضحة لإنجاح الامتحان التجريبي، قبل عقد امتحانات الثانوية العامة الرسمية في يوليو المقبل، مطالبا جموع الطلاب بأداء الامتحان التجريبي الثالث، والاستعداد الجيد للمذاكرة، والابتعاد على الإشاعات المغرضة، مؤكدا أنه سيكون هناك عقاب رادع لأي طالب يقوم بأي أعمال غش داخل اللجان الامتحانية.