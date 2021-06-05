قاتل شقيقه يعترف: «كان عايز ابني يشتري له علبة سجاير»

«يا ابني روح اشتري لي علبة سجاير من عم صلاح» تلك المقولة كانت بمثابة رسالة من شاب ثلاثيني يعمل مساعد جزار، لنجل شقيقه لشراء علبة سجائر من محل بالقرب من محل الجزارة في منشأة القناطر، وإلى ذلك كانت الأمور تسير بشكل طبيعي لكن مع وصول والد الطفل الذي اشتشاط غضبًا بعد معرفة أنه ذاهب لشراء السجائر لعمله، احتدم النقاش بين الشقيقين، دقائق قليلة وتبعها قيام والد الطفل بتسديد عدة طعنات قاتلة في جسد شقيقه فمات في الحال داخل محل الجزارة الخاص بهما.

علبة سجائر

«أنا بعلم ابني كويس ومش عايزه يمسك السجاير ولا يشتري لحد خالص، ولما عاتبت أخويا أنه بعته قالي هو ايه اللي حصل هو شرب حشيش عشان تعمل كده» بهذه الكلمات واصل المتهم «طاهر» 36 سنة اعترافه بجريمة قتل شقيقه الأصغر «أحمد» بعدة طعنات قاتلة في البطن والصدر أودت بحياته في الحال، وتمكن المتهم من الهروب من مسرح الجريمة تاركًا شقيقه غارقا في دمائه على الأرض، في مشهد مؤلم آثار غضب المارة والجيران من تصرف المتهم حيال شقيقه بسبب أمر وصفوه بأنه «تافه».

المارة أبلغوا الشرطة

حضر المارة وشاهدوا المجني عليه جثة هامدة وأبلغوا المباحث فانطلقت قوة أمنية من قسم منشأة القناطر، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، ونُقل الجثمان إلى المشرحة تنفيذ لقرار النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة رسميًا، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.

ضبط المتهم وحبسه

وبعد ساعات من الجريمة تمكنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيلها فقررت النيابة حبسه بتهمة القتل العمد، وبينت تحريات المباحث أن الجريمة حدثت بسبب مشادة كلامية بين الشقيقين تحولت إلى شجار، لقيام المجني عليه بإرسال نجل المتهم البالغ من العمر 6 سنوات لشراء علبة سجائر.