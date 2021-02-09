قاتل شقيقه في السلام: ضرب أبويا قدامي فكان لازم يموت

«ضرب أبويا قدامي، ولما قلت له انت مجنون كان عايز يضربني، جريت على المطبخ مسكت السكين وطعنته في صدره فوقع على الأرض ميت».. تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب قتل شقيقه طعنًا بالسكين داخل منزل الأسرة في السلام، انتقامًا منه، بعد اعتداء المتهم على والدهما بالضرب خلال حديث دار بين المجني عليه ووالده، عندما طلب منه الأخير عدم تدخين السجائر، والالتزام في عمله، حتى لا يفقد العمل بسبب تصرفاته السيئة، لكن الشاب اعترض على تصرفات والده، وانهال عليه بالسباب والشتائم في حضور شقيقه الصغير، الذي طلب من شقيقه الاعتذار لوالده، لكن المجني عليه استمر في عناده، وحاول ضرب شقيقه.

المتهم: الجريمة استغرقت 3 دقائق

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن جريمة القتل لم تستغرق سوى 3 دقائق، وهى مدة المشاجرة مع شقيقه، حتى انتهت بقتله بطعنة واحدة، لكنها استقرت في قلبه ومات بسببها قبل وصوله إلى المستشفى، وأنه لم يخطط لقتل شقيقه، لكن الجريمة حدثت بسبب انفعال وقتي، أثناء اعتدائه على والدهما، بأسلوب مرفوض ومهين، فتدخل لرد كرامة والده وطلب من شقيقه الاعتذار، لكنه رفض وتمسك بعناده، واستمر في الخطأ، عندها لم يجد بدا من الاعتداء عليه بالسكين فمات بسببها.

والد المتهم والضحية: الحادث حصل بسبب خلاف عادي والمتهم لم يتعمد قتل شقيقه

وقال والد المجني عليه والمتهم في تحقيقات النيابة، إن نجله المتهم لم يقصد قتل شقيقه، بل حاول تهدئة الأمور بينهما عندما شاهد شقيقه ثائرًا ويعتدى على والده بالسباب والشتائم، فأمسك بالسكين لإرهاب المجني عليه، وعندها حدثت الجريمة.

قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وكلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث في الواقعة.