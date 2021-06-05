طلاب الدبلومات يؤدون الامتحانات العملية والمعملية وسط إجراءات احترازية

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية كلٌ في تخصصه/شعبته للدور الأول للعام الدراسي 2020-2021.

وأدى (137859) طالبا وطالبة الامتحانات العملية والمعملية والتى بلغ عددها 247 امتحانا في 811 لجنة لجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

وتواصل مشرفو عموم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) مع لجان الإدارة للتأكد من قيام رؤساء لجان سير الامتحانات باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة (أعمال تعقيم اللجان - تسليم المهمات وأدوات التعقيم الخاصة بالطلاب والممتحنين.

ولم تتلقَ غرفة العمليات المركزية بالوزارة أي ملاحظات من غرف العمليات على مستوى الجمهورية، وكذلك من لجان الإدارة بجميع النوعيات خاصة بلجان سير الامتحانات أو شكاوى من الطلاب والممتحنين، وأن الامتحانات تسير سيرًا حسنًا بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين هذا العام 2021 (800 ألف) طالب بجميع النوعيات، وقد بلغ عدد لجان الامتحانات العملية والمعملية (1352) لجنة امتحانية.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأن جميع المنتدبين للجان الامتحانات العملية والمعملية قد حضروا إلى اللجان وشدد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة سواء من (الطلاب أو الممتحنين) فيما يخص الغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد علي الغش داخل اللجان سواء مع (الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب) وإحالة أي وقائع فى هذا السياق إلى الشؤون القانونية لإعمال شؤونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وأشاد مجاهد بالإجراءات التي اتخذها قطاع التعليم الفني قبل بدء الامتحانات العملية والمعملية ومنها عقد اجتماع عن بعد (On-Line) مع مديري عموم التعليم الفني على مستوى الجمهورية للتأكيد على جاهزية المقرات المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، والاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، وتوزيع المستلزمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية على الطلاب والزملاء المشاركين في أعمال الامتحانات، وتعقيم اللجان أثناء فترة الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية)، والتأكيد على لجان السير باستبعاد كل من تظهر عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا من الممتحنين، وفي حالة ظهور إصابة بين الطلاب يتم تأجيل الامتحان إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية المطلقة، وتواجد الأمن بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.