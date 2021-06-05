يحيى زكي: مجمع البتروكيماويات سيوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاءت لتفقد عددا من المشروعات الهامة الجارية هناك، كان على رأسها مجمع البتروكيماويات، والذي سيكون باكورة مشروعات البتروكيماويات في المنطقة لتحويل منطقة السخنة لمكان محوري يتوطن فيه تلك الصناعة.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك مشروعين جدد سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة القليلة المقبلة يخصوا قطاع البتروكيماويات، حيث إن المجمع سيحتوي على شركات تابعة لمستثمرين مصريين وأجانب.

وأوضح أن وجود مشروع بهذا الحجم يعكس وجود تنمية كبرى في تلك المنطقة من أجل تحول المنطقة الصناعية لمصانع عاملة، ما سيوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب، «إحنا مش بنشتغل للأمور الخاصة بالبتروكيماويات فقط، ولكن هنعمل تنمية علشان نوفر فرص حتى تعمل الموانئ بشكل أكبر».

وأكد أن مشروعات المجمع ستساعد الدولة على استيراد مجموعة كبيرة من تلك المنتجات، وستدخل كافة منتجات المجمع في صناعات كثيرة لإحلال الصناعات المحلية محل الواردات.

وأشار إلى أن ميناء السخنة هو من أكبر الموانئ المصرية مساحة، وتم البدء في تطويره في 1 مارس الماضي، وستنتهي أعمال التطوير خلال عامان، وفيهم سيتم إنهاء 12 كيلو متر من الأرصفة واستكمال باقي الأحواض، ما سيوفر طاقات ضخمة من الإنجاز المستقبلي، «كل القطاعات في القناة بتخدم على بعضها البعض، ومن الضروري يكون في ميناء السخنة مشروع للصب السائل، ولازم يكون جاهزة للعمل خلال سنتين أو ثلاثة».

وتابع: «ميناء السخنة هيكون ليه دور أقليمي خاصة مع الربط بالقطار السريع عند الانتهاء منه في عام 2023، وسيؤدى لربط الميناء بالبحر الأبيض المتوسط مباشرة، ما سيدعم موقف مصر من التجارة العالمية».