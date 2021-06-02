وزيرة التخطيط: إيرادات قناة السويس ارتفعت في أبريل 16% عن العام الماضي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس حققت خلال العام الماضي زيادة في الأرباح رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد ورغم الانخفاض في حركة التجارة الدولية بحدود 40% وفقًا للمؤشرات، وذلك يرجع إلى السيناريوهات وطرح البدائل المختلفة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» الذي يُعرض على شاشة «extra news».

وأضافت «السعيد»، أن قناة السويس حققت زيادة 16% في أبريل 2021 عن إيرادات أبريل 2020، كما أنه من المهم أيضًا أن نعلن زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية: «بنتكلم عن 164 مليار جنية في الـ 9 شهور من يوليو 2020 وحتى مارس 2021 بالمقارنة بـ 113 مليار جنيها في نفس الفترة عن العام الماضي أي هُناك زيادة بنسبة 45%»، موضحة أن المؤشرات جميعها إيجابية وهناك معدل نمو متزايد.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن كل ذلك يأتي في ظل ظروف تتسم بعدم اليقين وتراجع معدلات النمو على مستوى العالم، لكن في مصر مرتفعة كما أن معدلات البطالة في مصر كانت مستقرة، وهذا يعني أن معدل النمو الذي تحقق استطاع أن يوفر معدلات تشغيل عالية تستوعب العُمال، فضلًا أن معدلات التضخم انخفضت نتيجة الاستقرار العام للأسعار، «دي كلها مؤشرات مهمة جدا»

وتابعت: «شيء مهم برضوا إننا نتكلم عن القطاع الخارجي، فيه قدر من التعافي في قطاع السياحة مع تزايد تلقي اللقاحات، وفتح الأسواق على مستوى العالم، ووجود سياحة داخلية نشطة، لكن برضوا مهم نقول فيه زيادة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج دول بيدعموا ديما دولتهم فيه زيادة 10% عن نفس الفترة من العام السابق، فضلًا عن تعافي نسبي في حجم الاستثمار الأجنبي عن نفس الفترة من العام الماضي».