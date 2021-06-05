وزير البيئة: مبادرة «استمتع بالبحر وحافظ عليه» لمصر والعالم

قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إنه تم إطلاق الحملة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على البيئة البحرية والتي حملت عنوان «استمتع بالبحر وحافظ عليه»، وجاءت من أجل رفع الوعي الخاص بالمواطنين وحماية البيئة البحرية ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على مستوى العالم.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة الجديدة كانت استكمالا لمبادرة «اتحضر للأخضر»، والتي أولتها الوزارة وتحت رعاية رئيس الجمهورية أهمية بالغة، وتم تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر من خلال محميات البحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وأوضحت أن المبادرة الأخيرة تهدف لتسليط الضوء على ضرورة حماية البيئة البحرية ليس فقط على المستوى الوطنى ولكن على مستوى العالم، حيث تعد المبادرة جرس إنذار بأن البيئة البحرية في خطر وتهدد مصريا وعالميا.

وأكدت أن الوزارة اهتمت بإلحاق التوعية البيئية في مختلف الوزارات، حيث إنه وفي وزارة التربية والتعليم فقد تم الانتهاء من مراجعة بعض الموضوعات التي جرى إضافتها في المناهج التعليمية لتوفير ثقافة طلابية تجاه قضايا البيئة، كما أنه وفي وزارة التعليم العالي فقد عملت الوزارة بوضع منهج يخص الماجيستير المهني للطلبة بالكليات غير التقليدية، وفي وزارة المالية تم إطلاق السندات الخضراء، «الحكومة كلها بتتحضر للأخضر وهناك دمج للبعد البيئي بشكل أكبر مما كان من قبل».