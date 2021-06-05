دب في حديقة حيوان بالإسكندرية يثير البلبة بسبب هيئته.. وإدارتها: «معمرة»

تداول محبو الحيوانات في الإسكندرية، صورة لدب داخل حديقة الحيوان، تظهر عليه ملامح التعب والإرهاق والإهمال كما وصفها البعض، مدوين أسفلها عبارة «الحيوانات داخل حديقة الحيوان في الإسكندرية»، «شاهد دب في حديقة حيوان الإسكندرية»، وانتقدوا المنظر الذي ظهر عليه الدب في الحديقة في أثناء الزيارات.

حديقة الحيوان عن الإهمال في الدب: يعاني من الشيخوخة

وكشفت الدكتورة نبيلة عزيز، مديرة حديقة الحيوان في الإسكندرية، عن حقيقة الصورة المتداولة، مشيرة إلى أن الصورة تعود إلى الدبة «هند»، وهي دبة معمرة في الحديقة تجاوزت عمرها الـ50 عامًا، وأن ظهورها بهذا الشكل ناتج عن العجز والشيخوخة التي تعاني منها، خاصة وأنها تجاوزت العمر الافتراضي.

وقالت «عزيز» في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن اطباء الحديقة يقومون بالكشف الطبي عليها يوميًا، ومتابعة حالتها المرضية، ويتم وضع نظام غذائي لها يتم اتباعه والسير عليه، إضافة إلى تواجدها في القفص، للاستمتاع مع الجمهور حتى لا يتم حبسها في بيتها، ويصيبها حالة نفسية سيئة، ويتم خروجها من أجل استنشاق الهواء.

وأوضحت أن الكثير من رواد الحديقة يعلمون الدب «هند»، بسبب رؤيتها منذ الصغر في الحديقة، ويعلمون أنها دب عجوز، لافتة إلى أن من التقط الصور، إذا سأل عن الدبة، وعمرها سيعلم أنها معمرة وعجوز، وحالها بسبب العجز ولا يمكن حبسها، حفاظًا على حالتها النفسية.

وأكدت أن الدبة «هند» من نوع دب هيمالايا ومتواجدة في الحديقة، منذ سنوات طويلة وعمرها 50 عاما.

دب هيمالايا في حديقة حيوان الإسكندرية

وفقاً للبحث فإن الدب هيمالايا يعيش 30 عامًا، ويشير إلى أن الدبة «هند» في حديقة الحيوانات تجاوزت العمر الافتراضي لها.