انتحار فتاة شنقا داخل مسكنها في الإسكندرية

في واقعة غامضة، عثر أهل على جثة ابنتهم معلقة، بسقف الشقة داخل مسكنها بقرية أبيس الثانية، شرق الإسكندرية، مؤكدين انتحارها، بالرغم من وجود آثار ضرب على الجثمان.

وباشرت نيابة ثان الرمل بإشراف المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، والتحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة معلقة بسقف الشقة سكنها بقرية أبيس الثانية، وأمر المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس شقيقها بعد أن توصلت التحريات لسابقة تعديه عليها بالضرب قبل الحادث.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بتلقيهم بلاغا من الأهالي بانتحار فتاة داخل مسكنها بقرية أبيس الثانية دائرة القسم.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص العثور على جثة «ف.إ.ح» 18 سنة، معلقة بواسطة حبل بسقف صالة الشقة، فتم إنزالها، وبسؤال أهليتها قرروا أنها غافلتهم في أثناء عدم تواجدهم بالمنزل وانتحرت.

حرر محضر وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وجود الجثة مسجاة أعلى سرير حجرة النوم، وبمناظرتها تبين وجود سحجات حول الرقبة، ووجود آثار كدمات في أماكن متفرقة من الجسم، وبسؤال أهليتها قرروا أنهم كانوا خارج المنزل وعند عودتهم وجدوا ابنتهم بالحالة التي كانت عليها عند حضور الشرطة فقاموا بإنزالها.

وكشفت التحريات أن شقيق المتوفية سبق واعتدى عليها قبل الحادث بيوم واحد فألقى القبض عليه.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة تشريح جثة المتوفية لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.