وزير التعليم: نتعامل بشفافية.. مش هنقدر نلبي طلبات كل واحد على حدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن حالة الاحتفاء بما ذكره اليوم في المؤتمر الصحفي بخصوص الشهادة الثانوية كانت بجهد منه ومن زملائه وكل العاملين بالوزارة، بل والعديد من الوزارات، «ده شغل كل الوزارات ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس عبدالفتاح السيسي اللي مشكورًا إداني كتير من وقته عشان يتابع معانا كل ده عشان ولادنا تستريح وأولياء أمورهم لا يشعرون بأي قلق بإذن الله».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن توافق جميع أولياء الطلاب على رأي واحد أمر مستحيل، وهذا أمر صحي ولكن نجتهد والدولة تجتهد بكل أجهزتها، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل التعليم والصحة على رأس أولويات الدولة، «إحنا بنقول اللي بنشوفه بمنتهى الشفافية، بنقول بنعمل إيه ومفيش حاجة مستخبية والكلام ده من أول يوم، وكمان بنسمع للناس ونستجيب ليها».

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه وصل للكثير من المواطنين إحساس بأن هناك جهدا حقيقيا يتم في منظومة التعليم، «ولسه مكملين، لسه الطريق طويل وعندنا مشاكل، لازم نبتدي نحلها، مش بنقول كلام لأهداف غير توصيل الحقائق كما هي، يمكن ده عمل جو إيجابي ونتمنى أنه يستمر، مش هنعرف ننفذ حاجة من غير ما كلنا نحط إيدينا في إيد بعض ونتفق على الهدف ونتحمل مع بعض ونكبر مع بعض، دي بداية لشيء كويس وتمشي على كل خير».

وأشار إلى أن الوزارة تُحدد وقتا كبيرا جدًا لرصد كل آراء أولياء الأمور وتتحمل النقد، «فاهمين أن فيه تغير ثقافي كبير، ونحاول تغيير الموروثات شوية، عارفين ده محتاج صبر رغم أنه أخذ وقت كبير، إحنا بقالنا 3 سنوات في الموضوع ده، تحملنا من أجلها ونسمع ونطور من نفسنا، ونحاول في المقابل نشرح للناس إيه اللي ممكن نتناقش فيه وإيه الحاجات اللي لازم نسيبها للمختصين، مش هنقدر نلبي طلبات كل واحد على حدة».