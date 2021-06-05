وزير التعليم يكشف أسباب تأخير بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء عن مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ في 11 يوليو، علما بأن عيد الأضحى المبارك سيكون أيضا في نفس الشهر، لافتا أن جدول الامتحان مختلف لظروف كثيرة منها كورونا والوقت، حيث يبدأ لأول مرة بهذا التأخير، «11 يوليو وقت متأخر أوي على الثانوية العامة بسبب التأجيلات».

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائية، حيث ستعقد الامتحانات يوم 11 يوليو المقبل للقسم الأدبي وفي 10 يوليو للقسم العلمي، وسط إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها بشكل يومي، للحد من انتشار فيروس كورونا.