عاجل.. مخبأ سري جديد داخل شقة الزمالك مملوء بالقطع الأثرية

فجَّرت مصادر أمنية وقضائية ذات صلة بتحقيقات النيابة العامة في شقة الزمالك المملوكة للمستشار أحمد عبدالفتاح حسن نائب رئيس مجلس الدولة، أن اللجان الفنية المشكلة لفرز وحصر المقتنيات الأثرية والمجوهرات الثمينة واللوحات الفنية النادرة عثرت على مخبأ سري عبارة عن غرفة صغيرة لها باب مشقوق في جدار خشبي داخل إحدى الغرف الكبرى بشقة الزمالك.

وتبين أن تلك الغرفة الصغيرة أو المخبأ السري يحوي داخله كمية كبيرة من القطع الأثرية والانتيكات وغيرها من المقتنيات التي تجرى اللجان الفنية حصرها تمهيدًا لإخطار النيابة العامة.

مخبأ سري

وأضافت المصادر أن اللجان الفنية فوجئت خلال مباشرة مهام عملها في شقة الزمالك بحصر القطع الأثرية داخل دولاب خشبي عبارة عن تحفة فنية تضم داخلها المقتنيات في إحدى الغرف وبعد الانتهاء من حصر المقنيات الموجودة في الدولاب، تبين وجود باب في الجدار الخشبي خلف الدولاب، وبفتحه كان يخفي خلفه غرفة صغيرة مملوءة بالقطع الأثرية، وأن اللجان تقوم بحصرها والتأكد من أنها أثرية أم لا.

أعمال الفرز

وتابعت المصادر أن النيابة العامة سوف تكشف عن تفاصيل عمل اللجان فور الانتهاء منه، وفي حالة وجود مخالفات قانونية فإن النيابة العامة سوف تحرك الدعوى الجنائية ضد مالك شقة الزمالك المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، وفي حالة ثبوت أن موقفه سليم وأن المقتنيات يجوز اقتناؤها للأشخاص فإن النيابة ستعيدها إليه مرة أخرى.

تنفيذ الأحكام

كانت قوات تنفيذ الأحكام اكتشفت مقتنيات الشقة بالمصادفة أثناء تنفيذ حكم قضائي ضد نجل مالك شقة الزمالك لصالح خاله بقيمة 12 مليون جنيه، وتم التحفظ على المقتنيات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة فقررت فرض الحراسة عليها حتى انتهاء أعمال حصر المقتنيات وفرزها وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه اللجان.