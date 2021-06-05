كنز شقة الزمالك: قطع أثرية ولوحات فنية نادرة ومجوهرات ثمينة

«كنز شقة الزمالك أو مغارة علي بابا» تلك الكلمات كانت الأكثر بحثا من قبل عدد كبير من الناس بعد العثور على مقتنيات أثرية ضحمة ومجوهرات ثمينة ولوحات فنية نادرة وكميات من الذهب الخالص، داخل شقة الزمالك المملوكة للمستشار أحمد عبد الفتاح حسن نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، فما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية بعد أن تحفظت على المضبوطات وشكلت لجان فنية مختصة من وزارة العدل والمالية والثقافة لفرز وفحص تلك المقتنيات، للتأكد من مصادرها والطرق القانونية للشراء والاقتناء.

فرز مقتنيات شقة الزمالك

وبحسب مصادر أمنية وقضائية فإن النيابة العامة لم توجه أي تهم حتى الآن للمستشار أحمد عبد الفتاح حسن مالك شقة الزمالك، بسبب عدم انتهاء أعمال الفحص وفرز جميع المقتنيات والأشياء الثمينة التي تم العثور عليها داخل الشقة، بعد أن دخلتها مباحث تنفيذ الأحكام بالمصادفة وقت تنفيذها حكما قضائيا ضد «كريم» نجل مالك الشقة، الذي قال في أحاديث صحفية بعد الواقعة أنه يحتفظ بحقه القانوني لأن الشقة أخطأت ودخلت شقة والده المستشار أحمد عبد الفتاح الموجودة أسفل شقته في عقار بشارع المنصور محمد بالزمالك.

كنز شقة الزمالك

كنز شقة الزمالك لا يزال في عهدة جهات التحقيق ولم تسفر تلك التحقيقات عن أي قرارات تخص الكنز، سواء بإيداعه في أي مؤسسة حكومية أو حتى إعادته لمالك الشقة في حالة ثبوت أن جميع المقتنيات حصل عليها بالطريق الشرعي وقدم المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني، كما أن النيابة العامة لم تتخذ أي قرارات مع مالك الشقة والنيابة تنتظر الانتهاء من فحص جميع محتويات كنز شقة الزمالك.

مفاجأة تنفيذ الأحكام

كانت مباحث تنفيذ الأحكام توجهت لتنفيذ حكما قضائيا ضد نجل مالك شقة الزمالك وعندما دخلت الشقة عثرت على ما يشبه الكنز، وعرفت شقة الزمالك إعلاميا بـ«مغارة علي بابا» لما تحويه من مقتنيات ثمينة، بعد اكتشافها وقت تنفيذ الحكم القضائي لصالح خال نجل مالك الشقة بقيمة 12 مليون جنيه.