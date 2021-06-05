مصر تدين الهجوم الإرهابي شمال بوركينا فاسو: ندعم الدولة الشقيقة

أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي شهده أمس إقليم ياجا شمال بوركينا فاسو والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة من المدنيين، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا الأبرياء، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار دولة بوركينا فاسو الشقيقة، وتضامنها معها في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.