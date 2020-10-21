وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للاقتصاد والطاقة يصل إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، كيث كارك وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة، على رأس وفد في زيارة رسمية للقاهرة، يلتقي خلالها كبار المسؤولين لمناقشة عدد الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك.

المسؤول الأمريكي والوفد المرافق له وصل على متن طائرة خاصة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، وصل المسؤول الأمريكي والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين.

تاتي زيارة كيث كارك للقاء عدد من المسؤولين، لبحث الاتفاقيات والملفات المشتركة في الاقتصاد والطاقة بين البلدين لتطويرها.

كانت شركة ميناء القاهرة الجوي، ناشدت العاملين بتوخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "مهبط المطار" والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، تحسبا للتقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونبهت الشركة، خلال منشور إداري لها قبل قليل، على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية خلال الأسبوع الحالي، خاصة بمنطقة مهبط المطار، والالتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة للحد من الحوادث.

السبب الوحيد الذي يمنع الطيران هو انخفاض مستوى الرؤية والضباب

وقالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، لـ"الوطن"، إنّ السبب الوحيد الذي يمنع الطيران، ويشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية، أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

غرفة ومركز عمليات بالمطار يتابعان حالة الطقس أولًا بأول

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنّ غرفة ومركز العمليات بالمطار، يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أنّ قطاع العمليات بوزارة الطيران المدني، يتابع على مدار الساعة حالة الطقس، تحسبًا لأي طوارئ.

مطار القاهرة يعلن الطوارئ بسبب التقلبات الجوية السيئة

في غضون ذلك، شنّ الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي حملة تفتيش مفاجئة، بجميع الإدارات، للتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة خلال فترات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، وخلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، وشدد على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف والمتغيرات المناخية، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.