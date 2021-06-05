البنك الأهلي المصري و«طاقة عربية» يوقعان عقوداً تمويلية بقيمة 916 مليون جنيه

علن البنك الأهلى المصرى، وشركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة، توقيع عقود تمويلية بقيمة تصل إلى 916 مليون جنيه للمساهمة فى تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة، استمراراً لدور البنك الأهلى المصرى بصفته شريكاً استراتيجياً فى دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والمرتبطة بالأنشطة الحيوية.

حضر التوقيع من جانب البنك الأهلى المصرى، يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وشريف رياض الرئيس التنفيذى لائتمان الشركات والقروض المشتركة، وخالد هاشم، رئيس قطاع البترول، ومن جانب شركة طاقة عربية، حضر المهندس خالد أبوبكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، وباكينام كفافى، العضو المنتدب التنفيذى، وكذلك بيتر مفيد، رئيس القطاع المالى للشركة.

يحيى أبوالفتوح: البنك يسعى لدعم المشروعات التى تحافظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة

وعقب التوقيع، أكد يحيى أبوالفتوح أن البنك الأهلى المصرى لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصرى وتمويل المشروعات التى تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى للدولة، وتتجسد تلك المجهودات من خلال المساهمة فى توفير السلع الاستراتيجية التى تمس احتياجات المواطن، التى تأتى من ضمنها المنتجات البترولية التى تعتمد عليها كل القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسى، مشيراً إلى دور البنك المتنامى فى دعم خطط وبرامج الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى.

وأضافت باكينام كفافى: «تسهم المجموعة بمشروعاتها التوسعية فى توفير فرص عمل عديدة وفى تعزيز رؤية الدولة المصرية لتأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة». وأكدت: «يعمل فريق عمل مجموعة طاقة عربية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية على خدمة أكثر من 1.4 مليون عميل فى 42 مدينة بمصر، كما تسعى شركة طاقة عربية من خلال خطتها للتوسع الجغرافى إلى إنشاء محطات جديدة للخدمات البترولية، حيث تدير الشركة حالياً 59 محطة وقود سائل بخلاف 23 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط وتهدف إلى زيادتها إلى 200 محطة بحلول عام 2023».

ومن جهته، أوضح شريف رياض أن البنك الأهلى المصرى يستهدف بشكل أساسى من تلك التسهيلات إنشاء عدد 40 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى لصالح شركة ماستر جاس التابعة لشركة طاقة عربية، بعدد من محافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع فى استخدام الغاز كبديل عن المنتجات البترولية، مضيفاً أن جزءاً من الاستثمارات يتم توجيهه لصالح شركة طاقة للبترول لتمويل إنشاء مستودع بمحافظة الإسكندرية، وذلك لدعم احتياطيات الدولة من المنتجات البترولية ومنع حدوث اختناقات بالمعروض بالسوق المحلية.

وبدوره، عقب بيتر مفيد، رئيس القطاع المالى لشركة طاقة عربية، قائلاً: «نثمن هذا التعاون المثمر مع البنك الأهلى المصرى، وهى المؤسسة المالية الوطنية الكبرى، فى كل المعاملات المصرفية بدءاً من التسهيلات الائتمانية التى ساعدت الشركة فى تنفيذ خطتها الطموحة فى إنشاء محطات الغاز والمنتجات البترولية، وكذا الخدمات التى تقدمها كافة الفروع المتعامل معها مروراً بالمعاملات البنكية التى تتم عن طريق الإنترنت وصولاً للرقمنة الكاملة لمعاملات جميع شركات مجموعة طاقة عربية بالتنسيق مع البنك». وأضاف: «يوجه جزء من تلك التمويل إلى إنشاء مستودع جديد لتخزين المنتجات البترولية بسعة 25.6 مليون لتر بمحافظة الإسكندرية بخلاف المستودع الذى تمتلكه الشركة حالياً بسعة 18 مليون لتر بمحافظة السويس.

وفى سياق متصل، أثنى خالد هاشم، رئيس قطاع البترول بالبنك الأهلى المصرى، على أداء مجموعة طاقة عربية فى تنفيذ الخطط التوسعية فى مجالات الطاقة، التى تتماشى مع خطط الحكومة الاستراتيجية، وتذليل أية عقبات لتوفير كافة احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مشيداً باستمرار عجلة الاقتصاد دون التأثر بأى ظروف أو أزمات سواء على الصعيد الإقليمى أو العالمى، منذ بداية التعامل بين البنك وشركة طاقة للبترول فى مايو 2014 وحتى الآن.