الزواج في النوبة.. «زفة للعفش» واحتفال الفرح يستمر لشهر

تُعرف محافظة أسوان بأنها محافظة ذات تعدد قبلي، فتضم عددا كبيرا من القبائل ولكل قبيلة عادات وتقاليد خاصة بها، ما زال يحافظ عليها حتى مع التطور التكنولوجي ومرور السنين وتتداخل العادات والتقاليد من خلال الترابط الأسري والزواج بين أبناء وبنات القبائل في محافظة أسوان، ولكن ما تزال بعض القبائل لها العادات الخاصة بها والتي تحافظ على تقاليدها منذ سنوات ومنها أبناء النوبة فلهم عادات وتقاليد خاصة في الزواج.

«الوطن»، التقت زوجة أحمد عبدالرحيم حاجادي، عمدة قرية توماس وعافية النوبية بمركز نصر النوبة أسوان، والمعروفة بـ«أم ميمي»، وهي أم لولدين و3 بنات، زوجت بنتين وولد، وتحدثت خلال لقائها بـ«الوطن»، عن بعض العادات والتقاليد الخاصة بالزواج فى النوبة بين الماضي والحاضر.

وقالت «أم ميمي»: «زمان الست النوبية لم تكن تدفع فلوس في عفش أو غيره، أي حاجة كانت على العريس وهو المكلف بلوازم الفرح فكان العريس يختار غرفة فى منزل والده ويدهنها بالجير ويلونها ويصمم سرير خشبي مشدود بالحبال ويفرش حصيرة أو برش في الأرض ولحاف وصندوق خشبي مزخرف بالنوبي وكان عبارة عن دولاب لوضع فيه الملابس والأشياء الخاصة بالعروسة».

وتابعت: «لا يوجد في زواج النوبة القديمة مهر ولو كان ميسور الحال كان يهدي عروسه (الجكد) باللغة النوبية وهو مثل كوليه ذهب حاليا مطرز بالرسومات والأشكال النوبية، أما الغالبية في هذا الوقت يعملون في الزراعة ونظرا لتراجع الأحوال المادية كان أهل العروس يستعيرون الذهب من أصدقائهم وجيرانهم خلال حفل العرس، وكانت أيام الفرح حوالي 15 يوما وممكن يوصل لشهر».

وأضافت: «حينما سكننا في مركز نصر النوبة في التهجير في السبعينيات والثمانينيات كان الفرح بيكون لأيام ويتم إرسال ملابس العروس في زفة ويفردون اللبس الخاص بالعروسة من ملابس وزينة ويضيفون الحلويات والشوكولاتة في يوم الحنة حتى منزل العريس، والعروس لا تدفع أي مصاريف، والكل بيدخل في بيت العائلة، وبعد الثمانينيات ومع التسعينيات بدأت العروس تساعد فى شراء مستلزمات المنزل وهي غير مجبرة تطوع منها مثل أدوات المطبخ والطقم الصيني والملايات والفوط وممكن بوتاجاز ومستلزماتها الشخصية والعريس أيضا يشتري لها شنطة العروسة من ملابس وروائح وغيرها من الهدايا».

العروسة بقت تجيب عفش

وقالت أم ميمي إن «مع الألفيات والحالة الاقتصادية التى عزف الكثير من الشباب عن الزواج بسبب الغلاء وبدأ الشباب يجيب شقق التمليك أو حتى الإيجار نجد الفتيات بدأن في شراء غرفة أطفال كاملة والمطبخ كامل خشب وأدوات وبوتاجاز وغسالة وحتى الآن معندناش قايمة بين النوبيين بينهم وبين بعض، ودلوقتي كل واحدة بتفرش عفشها على مراحل يعني المطبخ يخلص من عند النجار يتفرش مباشرة وكمان اللي بيفرش مع العروسة أخواتها وأصدقائها فقط مش أي حد يدخل مع العروسة بيتها قبل الفرح».