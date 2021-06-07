بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: اتفاقية بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية لوضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح بقيمة ٦٠٪؜ من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية مساهمين معدلة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية، وتتضمن الاتفاقية تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر بحيث تقوم شركة فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ10 مليارات جنيه للمساهمين خلال العام الحالي 2021، تم بالفعل صرف 2 مليار جنيه منها في مارس الماضي، كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.

وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر

وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر، داخل مجموعة فودافون العالمية، كما تشمل الاتفاقية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، إضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.

وأكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ هذه الاتفاقية تأتي في اطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات؛ وهو الأمر الذي سيكون له آثر إيجابي على تطوير سوق الاتصالات المصرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين؛ مشيرًا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم كل الجهود والسياسات المحفزة لتنمية استثمارات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات المصرى باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: «سعداء بالتوصل لهذه الاتفاقية التي تقدم منفعة متبادلة للطرفين، حيث كانت الشركة المصرية للاتصالات ولا تزال شريكًا استراتيجيًا لمجموعة فودافون العالمية في السوق المصري»، مؤكّدًا أنَّ هذه الاتفاقية المحسنة «تضمن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية للطرفين في ضوء التعديلات التي تمت على الاتفاقية والتي تؤمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأن استمرارنا في هذا الاستثمار يؤتي بثماره»، مضيفًا «تنوي المصرية للاتصالات استخدام التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح لتقليص حجم الدين لخفض التكاليف التمويلية وتعزيز ربحية الشركة».

وصرح نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية بأنَّه «ستسمح هذه الاتفاقية لشركة فودافون مصر بمواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات ومن ثم نمو الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة والعمل مع المصرية للاتصالات والحكومة، لتحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي».

ومن جهته، أفاد محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، بإن توقيع الاتفاقية المعدلة للمساهمين تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية وتعكس رغبة جميع الأطراف في الاستثمار والعمل الدائم على تعظيم الفائدة لجميع أطراف الاتفاقية.