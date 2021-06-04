«الاتصالات»: هدفنا تقديم 200 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية بنهاية العام

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقي، إنه يجب على المواطنين التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية قبل اختيار أيا من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة عبر البوابة، ومنها خدمات التموين التي باتت متاحة على البوابة، ويمكن للمواطن التسجيل وطلب وصول بطاقة التموين حتى باب المنزل.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة أطلقت بشكل رسمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصيل بطاقات التموين بنظام «الديلفري» للمنازل، للتسهيل على المواطنين استلام بطاقاتهم التموينية

وأوضح أن تلك الخدمة مقدمة أيضا لتجديد رخص المرور والسيارة والقيادة، ومختلف خدمات المرور والمحاكم، وخدمات السجل التجاري، وحتى الآن تم إصدار 56 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية، وتستهدف الوزارة الوصول لـ200 خدمة بنهاية العام الحالي 2021.

ومؤخرا قدمت بوابة مصر الرقمية 56 خدمة حكومية في 8 حالات مختلفة، في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الخدمات الرقمية، التي تمكن المواطنين من الاستفادة من خدماتها إلكترونيًا.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه على المواطنين الذين يريدون استخراج بطاقة تموينية جديدة، لابد أن تتوافر فيهم الشروط التي وضعها القانون.

وأوضحت الوزارة أن جميع الشروط تم الإعلان عنها خلال موقع وبوابة مصر الرقمية التابع للحكومة المصرية.