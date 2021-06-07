استبعاد رئيس لجنة في المنوفية بسبب عدم ارتداء الطلاب الكمامة

أكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية العامة امتحان مادة اللغة الانجليزية اليوم الإثنين وصلت إلى 99.61% من إجمالي عدد الطلاب من واقع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم .

وأضاف، أن غرفة العمليات بديوان المديرية لم ترصد أية معوقات من شأنها التأثير على انتظام سير العملية الامتحانية باللجان، كما لم ترد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان، وكذلك لم ترصد غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية أية حالات إعياء أو اشتباه .

وعلى صعيد متابعة انتظام وانضباط سير الامتحانات، قرر مدير المديرية استبعاد رئيس لجنة مدرسة عبد الحليم بدر الإعدادية بأبنهس التابعة لإدارة قويسنا التعليمية من اللجنة وتكليف المراقب الأول لرئاسة اللجنة لعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بارتداء الكمامات ووجود الهواتف المحمولة بين الطلاب أثناء انعقاد الامتحان وذلك بناء على التقرير الوارد من مدير عام الإدارة بعد زيارته للجنة.

وفي ذات السياق، تابع أحمد سويد مدير المديرية صباح اليوم انتظام سير الامتحانات ببعض اللجان الامتحانية التابعة لإدارة الباجور التعليمية «الشهيد محمود السيد فرحات يوسف للتعليم الأساسي بكوم الضبع ــ لجنة مدرسة مناوهلة الإعدادية المشتركة ــ لجنة مدرسة الشهيد ممدوح على السيد الإعدادية بالمقاطع»، حيث اطمئن على نسب الحضور بين الطلاب والمعلمين القائمين على تنظيم سير الامتحان باللجان واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتأكد من عدم وجود أي شكوى من أسئلة الامتحان وسلامة ورق الأسئلة .